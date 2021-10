Fati znów kontuzjowany

Fatalne wiadomości dla kibiców FC Barcelony. Władze Dumy Katalonii poinformowały o kolejnej kontuzji Ansu Fatiego, która wyklucza go z występu w meczu 11. kolejki Primera Divsion z Rayo Vallecano.

Fati urazu doznał w trakcie spotkania z Realem Madryt

Pierwotnie wydawało się, że to nic poważnego

W środę władze FC Barcelony potwierdziły jednak, że 18-letniego skrzydłowego czeka dłuższa przerwa

Przeklęte kolano

Ansu Fati był jednym z największych pechowców sezonu 2020/2021. Przez kontuzję kolana stracił niemal całe rozgrywki, przechodząc w tym czasie aż trzy operacje. Koło nosa przeszło mu również EURO 2020, a nie jest tajemnicą, że miałby duże szanse na występy w pierwszym składzie reprezentacji Hiszpanii. Do gry wrócił dopiero w końcówce września, ale od tego czasu zdążył już zdobyć dwie bramki w czterech meczach La Ligi (dwa razy pojawił się również na murawie w rywalizacji w Lidze Mistrzów).

Przez jakiś czas jednak fani na Camp Nou znów nie będą mieli jednak okazji oglądać w akcji jednej z największych perełek z La Masii.

Mylna diagnoza Koemana

FC Barcelona poinformowała na twitterze, że Fati z powodu urazu w prawym kolanie nie będzie w najbliższym czasie do dyspozycji Ronalda Koemana. Nie wiadomo również, kiedy ponownie będzie do dyspozycji holenderskiego szkoleniowca.

El jugador del primer equipo Ansu Fati tiene unas molestias en la rodilla derecha. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/TIfcUfYEuy — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 27, 2021

Kontuzja to efekt jednego ze starć z Davidem Alabą w niedzielnym “El Clasico” z Realem Madryt, przez co Fati zmuszony był opuścić boisko w 73. minucie. Co ciekawe, na pomeczowej konferencji prasowej Koeman podkreślał, że uraz jego podopiecznego nie wydaje się być poważny.

