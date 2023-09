IMAGO / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Eric Garcia

Eric Garcia zdecydował się na wypożyczenie do Girony w celu regularnej gry

Środkowy obrońca wyznał powody takiej decyzji i dlaczego trafił akurat do tego klubu

22-latek przekazał, że ma podobny sposób patrzenia na piłkę jak trener Michel

“Podoba mi się styl gry Girony i jestem do niego przyzwyczajony”

Girona w ostatnim dniu letniego okienka transferowego sfinalizowała roczne wypożyczenie Erica Garcii z Barcelony. 22-letni stoper jest bardzo zadowolony ze swojej decyzji o czasowym opuszczeniu Blaugrany, ponieważ wie, że jego pomoc może przydać się klubowi z Estadi Montilivi.

– Kiedy rozmawiałem z trenerem [Michelem – przyp. red.], wszystko było dla mnie jasne. Powiedział mi, jak mnie widzi i jak jego zdaniem mogę pomóc drużynie. Jego sposób patrzenia na piłkę nożną jest taki sam, jak sposób, w jaki trenowałem w poprzednich drużynach, dlatego pomyślałem, że to dobra okazja – powiedział Eric Garcia cytowany przez dziennik “Mundo Deportivo”.

– Tak jak powiedziałem, to był jeden z kluczy. Podoba mi się styl gry i jestem do niego przyzwyczajony. Myślę, że mogę wiele wnieść. Szczerze mówiąc, jestem bardzo podekscytowany. Myślę, że to może być dla mnie wspaniały sezon i postaram się pomóc drużynie tak bardzo, jak to tylko możliwe – dodał środkowy obrońca, który liczy na regularne występy w barwach Girony.