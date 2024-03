Endrick to jeden z największych młodych talentów w piłce nożnej. Brazylijczyk po zakończeniu sezonu przeniesie się do Realu Madryt. W rozmowie z portalem The Players Tribune wyznał, że być może założy koszulkę z numerem 9.

Źródło: The Players' Tribune

Imago / Dan Weir Na zdjęciu: Endrick

Endrick latem trafi do Realu Madryt

Młody napastnik w ostatnim meczu towarzyskim strzelił pierwszą bramkę w seniorskiej reprezentacji

Brazylijczk zdradził co usłyszał od Luki Modricia na temat przyszłego numeru na koszulce

Endrick może założyć koszulkę z numerem 9 w Realu Madryt

Endrick za trzy miesiące oficjalnie zostanie nowym piłkarzem Realu Madryt. Choć Brazylijczyk ma zaledwie 17 lat, to Królewscy zapłacili za niego Palmeiras aż 45 milionów euro. Kwocie transferu nie ma się co dziwić, bowiem napastnik jest uważany za największy talent w piłce nożnej od czasów Pele.

Kariera zawodnika rozwija się bardzo szybko, mimo młodego wieku zagrał już 3 mecze w dorosłej reprezentacji Brazylii. W ostatnim spotkaniu z Anglią na Wembley strzelił swoją debiutancką bramkę w barwach Canarinhos. Szum wokół piłkarza jest ogromny, a sam zainteresowany podkręcił go jeszcze bardziej w ostatniej rozmowie z portalem The Players Tribune. Endrick podczas wywiadu zdradził, co usłyszał od Luki Modricia na temat przyszłego numeru na koszulce w barwach Królewskich.

– Modrić powiedział mi: Numer dziewięć i numer dziesięć! Kto wie… może w przyszłym sezonie usiądziesz w szatni obok mnie – powiedział Endrick dla The Players Tribune.

– To naprawdę trafiło do mojego serca. Niesamowite. Pomyślałem, kurczę, jeśli Modrić uważa, że jestem godzien nosić numer dziewięć to muszę być tego godny – dodał przyszły napastnik Realu Madryt.