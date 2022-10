fot. PressFocus Na zdjęciu: Unai Emery

Zbliżają się mistrzostwa świata w Katarze, zatem coraz bardziej skupiają one głowy piłkarzy. Trener Villarrealu Unai Emery przestrzegł swoich zawodników, aby do startu mundialu byli w pełni skupieni na klubowej piłce.

Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się już 20 listopada

Trener Villarrealu Unai Emery chce, aby jego gracze byli w pełni skupieni na rozgrywkach klubowych

“Żółta Łódź Podwodna” będzie mieć na mundialu kilku swoich przedstawicieli

Emery oczekuje pełnego skupienia

Mistrzostwa świata to impreza, która budzi największe zainteresowanie. Katarski mundial rozpocznie się już 20 listopada, zatem do startu pozostały już niespełna dwa miesiące. Perspektywa gry na prestiżowej imprezie jest dla piłkarzy bardzo atrakcyjna, zatem to ona skupia ich większość uwagi.

Trener Villarrealu Unai Emery zareagował na wywiady swoich zawodników i zabrał głos o całej sytuacji przed meczem z Cadizem. Oczekuje on pełnego skupienia od swoich podopiecznych i przestrzega ich przed myślami o mistrzostwach świata.

– Zobaczymy, jak ludzie poradzą sobie z przerwą i jak piłkarze zaprezentują się na mundialu. Według tego, co czytam, mistrzostwa świata są bardzo na rękę zawodnikom. Pojawiły się wypowiedzi graczy, które mnie zaskakują. Wydaje się im, że rozgrywają mecze z myślą o mundialu. Do ostatniego meczu, który rozegramy, chcę, żeby ludzie byli tu, a nie tam.

– Mam doświadczenia w innych zespołach, gdzie zdarzały mi się niespodzianki. Teraz doświadczenie pozwala ci na wyciągnięcie kilku wniosków i to jest jeden z nich. Jeśli któryś z piłkarzy ma głowę przepełnioną myślami o mundialu, będę zmuszony wystawić kogoś innego – zapewnia Emery.

