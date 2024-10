El Clasico: wyniki, bilans i historia meczów Real Madryt – Barcelona

El Clásico to absolutne starcie gigantów, czyli FC Barcelony i Realu Madryt. Sprawdź historię i bilans, jaki został odnotowany w 300 meczach.

Początki i historia El Clasico

El Clasico, czyli mecz pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt, to jedno z najważniejszych spotkań piłkarskich na świecie. Rywalizacja ta sięga początków XX wieku, kiedy oba kluby rozgrywały pierwsze mecze w Hiszpanii. Początkowo był to wyraz lokalnych różnic między Katalonią a Kastylią, co na przestrzeni lat stało się symbolem konfliktów politycznych i kulturowych.

Pierwszy oficjalny mecz El Clasico rozegrano w 1902 roku, a od tego czasu kluby spotykały się wiele razy, rywalizując w różnych rozgrywkach krajowych i międzynarodowych. Real Madryt przez dekady dominował w hiszpańskiej lidze, natomiast Barcelona była znana z rozwijania stylu gry opartego na posiadaniu piłki (tzw. tiki-taka).

Rywalizacja przyciąga uwagę fanów na całym świecie nie tylko przez historię i sportowy poziom obu klubów, ale także przez wielkie nazwiska piłkarzy. Niegdyś kibice emocjonowali się grą Johana Cruyffa i Alfredo Di Stefano. Jeszcze kilka lat temu wszystkie oczy zwrócone były na Lionela Messiego oraz Cristiano Ronaldo. Natomiast teraz fani będą podziwiać Kyliana Mbappe, Viniciusa Juniora i Roberta Lewandowskiego.

Kiedy i o której El Clasico?

Nadchodzące El Clasico odbędzie się w sobotę (26 października) na Santiago Bernabeu w stolicy Hiszpanii. Początek spotkania Realu Madryt z FC Barceloną zaplanowano na godzinę 21:00.

El Clasico: wyniki i bilans meczów Real Madryt – Barcelona

Patrząc na ogólne statystyki, FC Barcelona częściej wygrywała w El Clasico niż Real Madryt. Na 300 rozegranych meczów Barcelona wygrała 125 razy, a Real Madryt 111 razy, padły również 64 remisy.

Natomiast jeśli wykluczymy mecze towarzyskie i skupimy się wyłącznie na meczach oficjalnych, bilans jest niemal wyrównany. Na 257 oficjalnych meczów, Real Madryt ma minimalną przewagę. Królewscy obecnie mają 107 zwycięstw, a Barcelona wygrała 106 razy. Oznacza to, że w spotkaniach o stawkę obie drużyny są na niemal na równym poziomie.

Historyczny bilans El Clasico

Rozgrywki Mecze Wygrane Realu Wygrane Barcy Remisy La Liga 188 79 74 35 Puchar Króla (Copa del Rey) 37 13 16 8 Superpuchar Hiszpanii 17 10 5 2 Liga Mistrzów UEFA 8 3 2 3 Puchar Ligi 6 0 2 4 Puchar Koronacyjny 1 0 1 0 Mecze towarzyskie 43 4 19 10 Łącznie 300 111 125 64

