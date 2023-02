fot. PressFocus Na zdjęciu: Eden Hazard

Real Madryt poinformował, że Eden Hazard opuści niedzielne spotkanie z Mallorką. Belgijski skrzydłowy znów mierzy się z problemami zdrowotnymi.

Real Madryt nie skorzysta w niedzielę z usług Edena Hazarda

Belg doznał kontuzji lewego kolana

W obecnym sezonie 32-latek zagrał jedynie w siedmiu spotkaniach

Hazard znów zawodzi madryckich kibiców

Real Madryt przygotowuje się do niedzielnego starcia z Mallorką. Mamy pewność, że w tym spotkaniu nie zagra Eden Hazard, który znów mierzy się z problemami zdrowotnymi.

Królewscy opublikowali oficjalny komunikat, w którym informują o dolegliwościach Belga. Zdiagnozowano u niego kontuzję lewego kolana. Do uszkodzenia doszło w trakcie treningu.

“Po badaniach przeprowadzonych na naszym piłkarzu Edenie Hazardzie przez Sztab Medyczny Realu Madryt zdiagnozowano uszkodzenie ścięgna rzepki w lewym kolanie. Uraz pod obserwacją” – czytamy w komunikacie mistrza Hiszpanii.

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 4, 2023

W tej chwili nie wiemy, jak długo potrwa absencja Hazarda. Dla Realu Madryt nie będzie to natomiast poważna strata, bowiem skrzydłowy zagrał do tej pory w zaledwie siedmiu spotkaniach. Kolejne problemy zdrowotne przybliżają władze Królewskich do ostatecznej decyzji o zakończeniu współpracy z Belgiem. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu.

