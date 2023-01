PressFocus Na zdjęciu: Eden Hazard

Eden Hazard nie został powołany przez Carlo Ancelottiego na niedzielne spotkanie z Athletikiem Bilbao w La Lidze, ponieważ doznał kolejnego urazu.

Następna kontuzja Edena Hazarda

Belgijski skrzydłowy skręcił kostkę

32-latek powoli może pakować walizkę

Hazard z kolejnym urazem

Czy istnieje lepszy przykład niewypału transferowego od przeprowadzki Edena Hazarda do Realu Madryt? Ciężko będzie wskazać piłkarza, w którym pokładano wielkie oczekiwania, a on tak drastycznie obniżył loty. Lewoskrzydłowy kompletnie zawiódł w stolicy Hiszpanii, choć nie omijały go też problemy zdrowotne.

32-latek nabawił się następnej kontuzji i nie będzie do dyspozycji Carlo Ancelottiego w niedzielę podczas hitowego meczu 18. kolejki La Liga, w którym Athletic Bilbao na własnym stadionie podejmie Real Madryt. Belg skręcił kostkę i czeka go przerwa w treningach, choć w tym momencie nie wiadomo, jak długa.

🚨🎖| Hazard has twisted his ankle. @GuillerRai — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 21, 2023

“Królewscy” w ostatnim czasie zmagają się z wieloma urazami – niedostępni dla włoskiego szkoleniowca są również Aurelien Tchouameni, David Alaba, Lucas Vazquez i Dani Carvajal. Real Madryt zajmuje drugie miejsce w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy tracąc trzy punkty do lidera z Barcelony.

Przypomnijmy, że Eden Hazard kilka tygodni temu zakończył reprezentacyjną karierę. 32-latek latem niemal na pewno zmieni otoczenie. Skrzydłowy w 7 spotkaniach tej kampanii strzelił 1 gola i zaliczył tyle samo asyst.

Czytaj więcej: