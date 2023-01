PressFocus Na zdjęciu: Eden Hazard

Media po raz kolejny informują o możliwej przeprowadzce Edena Hazarda do Al Nassr, którego zawodnikiem jest Cristiano Ronaldo. Belg był widziany w Arabii Saudyjskiej, gdzie miał spotkać się z trenerem Rudim Garcią.

Crisitiano Ronaldo dołączając do Al Nassr pociągnął za sobą lawinę spekulacji na temat transferów do tej saudyjskiej drużyny. Z obecnym klubem Portugalczyka było już łączonych wiele gwiazd, w tym Roberto Firmino, N’Golo Kante czy Juan Cuadrado.

W ostatnich dniach dużo mówi się na temat Edena Hazarda, który jest na wylocie z Realu Madryt. Belg, co prawda ma ważny kontrakt z Królewskimi do czerwca 2024 roku, ale wiele wskazuje, że już latem może pożegnać się ze stolicą Hiszpanii.

Al Nassr chce teraz wykorzystać kontakty trenera Rudiego Garcii, który spędził cztery lata pracując z Edenem Hazardem we francuskim klubie Lille, zanim skrzydłowy przeniósł się do Chelsea w 2012 roku.

Oliwy do medialnych spekulacji dolała wizyta Belga w ośrodku treningowym Al Nassr, gdzie według doniesień miał spotkać się z Garcią. Media uważają, że może to być zwiastun przyszłego transferu Hazarda do Arabii Saudyjskiej. Wymagania finansowe byłego już reprezentanta Belgii nie powinny stanowić żadnego problemu dla arabskiego klubu, dlatego wydaje się, że wszystko zależy od woli samego zawodnika.

🚨 Eden Hazard visited Rudi Garcia's office in Al-Nassr. 👀



(📸 @elchiringuitotv) pic.twitter.com/Yew2o7tR4S — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 13, 2023

Hazard spadł na dalszy plan w Realu Madryt, gdzie wystąpił tylko w 73 meczach i strzelił siedem goli w ciągu nieco ponad trzech lat od dołączenia do mistrzów Hiszpanii w 2019 roku.

