fot. PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong oraz Memphis Depay według informacji El Chiringuito opuścili Barcelonę i udali się do Londynu. Holendrzy zostali złapani przez dziennikarza, który pytał o cel wyjazdu. Zawodnicy nie chcieli jednak odpowiedzieć żurnaliście.

FC Barcelona tego lata była bardzo aktywna na rynku transferowym

Na finiszu letniej sesji transferowej klub z Camp Nou może rozstać się z dwoma graczami

Enigamtyczne wiadomości pojawiły się w mediach w związku z wyjazdem do Lodnynu Frenkie de Jonga i Memphisa Depaya

Jaki los czeka de Jonga i Depaya?

Frenkie de Jong to zawodnik, który przez długi czas tego lata był łączony z transferem do Man Utd. Z kolei w przypadku Memphisa Depaya nie wypalił ostatecznie transfer do Juventusu. Sternicy Starej Damy zdecydowali się na Arkadiusza Milika.

El Chirnguito ujawniło, że zawodnicy polecieli do Londynu. ESPN dotarł natomiast do wiadomości, że de Jong oraz Depay otrzymali dwa dni wolnego. Tym samym celem ich wizyty nie ma być transfer do jeden z ekip z Londynu, a udział w ślubie reprezentacyjnego kolegi Donny’ego van de Beeka.

FC Barcelona swoje kolejne spotkanie rozegra już w najbliższą sobotę, gdy zmierzy się na wyjeździe z Cadiz. Spotkanie odbędzie się o 18:30 na Estadio Nuevo Mirandilla. Biorąc pod uwage to, że ekipa Sergio w trzech meczach tego sezonu zaliczyła trzy porażki, to można spodziewać się rzezi niewiniątek w Cadiz.

Katalończycy aktualnie plasują się na trzeciem miejscu w tabeli La Liga z siedmioma punktami. Liderem jest Real Madryt.

