Zarówno FC Barcelona, jak i Manchester United nie są zadowolone z obecnej sytuacji kadrowej na prawej stronie defensywy. Niewykluczone, że między klubami dojdzie do ciekawej wymiany.

FC Barcelona chce rozstać się z Sergino Destem i szuka opcji na prawą stronę defensywy

Reprezentant Stanów Zjednoczonych znajduje się na celowniku Manchesteru United

Między klubami może dojść do wymiany. Do Anglii przeniósłby się Dest, zaś do Hiszpanii powędrowałby Aaron Wan-Bissaka

Wymiana niechcianych defensorów?

Po zatrudnieniu na stanowisko menedżera Erika Ten Haga notowania Aarona Wan-Bissaki bardzo spadły. Holender ceni piłkarzy o dobrym wyszkoleniu technicznym i predyspozycjach do skutecznej gry w ofensywie, a były piłkarz Crystal Palace do takich nie należy. Miejsce na prawej stronie defensywy wygrał Diogo Dalot, choć Ten Hag chciałby pozyskać na tę pozycję jeszcze jednego zawodnika.

Jedną z opcji jest Sergino Dest, z którym Ten Hag miał okazję współpracować za czasów Ajaksu Amsterdam. To właśnie dobra dyspozycja w Eredivisie pozwoliła reprezentantowi Stanów Zjednoczonych na transfer do FC Barcelony, gdzie jednak nie sprostał wyzwaniu. Obecnie włodarze “Dumy Katalonii” chcą zakończyć z nim współpracę, dlatego prowadzone są rozmowy z angielskim gigantem.

Niewykluczone, że między klubami może dojść do wymiany. O takiej opcji donosi kataloński “Sport”, choć jest to najmniej realna opcja. Na Wyspy Brytyjskie miałby trafić Dest, zaś do Hiszpanii przeniósłby się Wan-Bissaka. W grę wchodziłoby zarówno wypożyczenie, jak i transfer definitywny. Ciężko natomiast w tym momencie oceniać szanse na taką transakcję, gdyż FC Barcelona niekoniecznie chce u siebie Anglika. Zdecydowanie bardziej możliwe jest pozyskanie przez Manchester United samego Desta, bez dodatkowego transferu w przeciwnym kierunku.

