Źródło: AS

Ansu Fati od pół roku walczy z różnymi przeciwnościami losu. Pierwotnie wydawało się, że reprezentant Hiszpanii z powodu kontuzji będzie wyłączony z gry maksymalnie cztery miesiące. Tymczasem zbliża się już szósty miesiąc przerwy piłkarza, a co gorsze, nie wiadomo, kiedy zawodnik wróci do gry.

Trudny los 18-latka

Ansu Fati według najnowszych doniesień hiszpańskich mediów przeszedł trzecią artroskopię kolana. Informacje w tej sprawie pojawiły się na łamach dziennika AS.

TV3 na początku stycznia ujawniło, że młody piłkarz przeszedł drugą artroskopię pod nadzorem chirurga Ramona Cugata. Po tym zabiegu komplikacje nadal się jednak kumulowały, łącznie z infekcją szwu, co jeszcze bardziej wydłużyło powrót do zdrowia zawodnika. Pod znakiem zapytania stanęły tym samym marzenia Ansu Fatiego o grze w Barcelonie w tym sezonie. Niepewne stały się również występy na Euro, czy Igrzyskach Olimpijskich.

Kiedy założono, że sezon został spisany na straty, skupiono się na tym, aby zawodnik doszedł do pełnej sprawności na kolejne przygotowania przedsezonowe. W związku z tym dostrzeżono, że gdy obciążenia w treningach Ansu Fatiego wzrosły, to ten miał wciąż kłopoty z lewym kolanem. Taki stan rzeczy sprawił, że w porozumienia ze służbami medycznymi, podjęto decyzję o wykonaniu kolejnej już trzeciej artroskopii kolana w celu przeglądu stanu szwu i oczyszczenia łąkotki, czytamy w materiale Javiera Miguela z dziennika AS.

Aktualnie piłkarz czeka na rozpoczęcie procesu rehabilitacji. Niewykluczone, że będzie potrzebna kolejna czwarta operacja, jeśli kolejna terapia nie zakończy się powodzeniem. Ansu Fati w tej kampanii wystąpił łącznie w 10 meczach, strzelając w nich pięć goli. Ponadto na koncie zawodnika są cztery asysty. Obecny kontrakt czterokrotnego reprezentanta Hiszpanii obowiązuje do końca czerwca 2022 roku.