Na sobotę zaplanowano cztery spotkania 35. kolejki La Ligi. W pierwszym z nich Deportivo Alaves zremisowało u siebie z Levante (2:2). Jeszcze dziś czekają nas trzy starcia, z których najważniejsze to pojedynek wagi ciężkiej pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt.

Dublet Moralesa nie wystarczył

Deportivo Alaves szybko objęło prowadzenie za sprawą Pere Ponsa, ale nie nacieszyło się z niego długo. Jeszcze przed przerwą dubletem popisał się bowiem Jose Morales, a zwłaszcza pierwszy gol “Komendanta” jest zdecydowanie warty zobaczenia. W drugiej połowie Levante skupiło się na utrzymaniu wyniku, co zemściło się w końcówce. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłkę do siatki skierował bowiem Joselu. Ten remis przybliża do utrzymania podopiecznych trenera Callejy.

Pozostałe sobotnie mecze La Ligi:

16:15 FC Barcelona – Atletico Madryt

18:30 Cadiz CF – SD Huesca

21:00 Athletic Club – Osasuna Pampeluna

Aktualna tabela La Liga

