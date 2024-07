PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Barcelona może sprzedać Araujo

Nie jest tajemnicą, że tego lata w Barcelonie będzie dziać się sporo. Klub czeka dość duża przebudowa po tym, jak zespół Dumy Katalonii przejął Hansi Flick. Przypomnijmy, Niemiec zastąpił Xaviego po tym, jak ten został przez władze Barcelony pożegnany wraz z końcem minionego sezonu. Teraz były selekcjoner reprezentacji Niemiec ma przed sobą trudne zadanie i musi odbudować zespół, wzmocnić go, a przy tym wszystkim zachować finansową równowagę.

Nic więc dziwnego, że pojawiają się spekulacje na temat możliwej sprzedaży kilku piłkarzy. Jednym z nich miałby być Ronald Araujo. Urugwajczyk, mimo propozycji przedłużenia umowy, do tej pory nie zdecydował się na jej podpisanie, a to oczywiście powoduje wiele spekulacji. Teraz “Sport” donosi, że dyrektor sportowy klubu Deco mógłby sprzedać obrońcę z kilku powodów.

Mianowicie, Barcelonie nie do końca po drodze jest z agentem piłkarza. Co więcej, dzięki sporej liczbie graczy na pozycję obrońcy, odejście Araujo nie byłoby tak kosztowne, jak mogłoby się wydawać. Klub mógłby liczyć także na spory zysk z ewentualnego transferu. Duma Katalonii sądzi, że za 25-latka może otrzymać nawet około 100 milionów euro, a to szczególnie dobra kwota, ponieważ jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku, stąd z każdym kolejnym okienkiem wartość potencjalnej sprzedaży będzie spadać. Do tego zainteresowanie ze strony takich marek jak chociażby Manchester United powoduje, że być może tego lata będziemy świadkami bardzo ciekawego transferu.

