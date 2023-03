PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

De Jong zabrał głos przed niedzielnym El Clasico

Holender przyznał, że spełnia dziecięce marzenia

Początek meczu w niedzielę o 21:00

Nadchodzi kolejne El Clasico w tym sezonie

Pojedynek Barcelony z Realem Madryt może mieć kluczowe znaczenie dla losów walki o mistrzowski tytuł w tym sezonie La Liga. Obie ekipy znajdują się na szczycie tabeli. Przed tym spotkaniem głos zabrał Frenkie De Jong.

– Myślę, że El Clasico jest najważniejszym meczem dla fanów Barcelony, a także dla wszystkich graczy. Często może odgrywać decydującą rolę w walce o tytuł – przyznał pomocnik Dumy Katalonii.

– To uczucie, które jest bardzo trudne do wyjaśnienia, ale odkąd byłem dzieckiem, zawsze marzyłem o grze dla Barcy w El Clssico. To sprawia, że jestem bardzo szczęśliwy i naprawdę nie mogę się tego doczekać – dodał.

Barcelona ma obecnie dziewięć punktów przewagi nad Realem. Ewentualna wygrana w niedzielnym meczu znacznie przybliży ją do mistrzowskiego tytułu.

