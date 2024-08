De Jong podjął decyzję w sprawie operacji kontuzjowanej kostki

Imago / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

De Jong nie chce poddać się operacji

Frenkie de Jong odniósł kontuzję kostki ponad cztery miesiące temu i od tego czasu nie wrócił do pełnej sprawności. Początkowe prognozy zakładały jego szybki powrót do gry, ale rzeczywistość okazała się inna. Sytuacja jest skomplikowana, ponieważ jego kostka nadal jest wrażliwa i wymaga szczególnej uwagi. Mimo że pojawiły się spekulacje o możliwym powrocie w przyszłym miesiącu, najnowsze doniesienia sugerują, że istnieje ryzyko nawrotu kontuzji, co zmusiło piłkarza do rozważenia operacji.

De Jong, pomimo sugestii ze strony bliskich i specjalistów, zdecydował się uniknąć operacji, donosi “Marca” i jak na razie nie chce poddać się zabiegowi. Zamiast tego kontynuuje konserwatywne leczenie i rehabilitację pod okiem klubowych fizjoterapeutów. Decyzja ta nie była łatwa – operacja mogłaby przyspieszyć powrót na boisko, ale piłkarz postanowił zaufać metodom zachowawczym, mając nadzieję na pełne wyleczenie bez konieczności poddania się zabiegowi chirurgicznemu.

Od czasu kontuzji, Frenkie de Jong ciężko pracuje nad powrotem do zdrowia. Fizjoterapeuci w klubie intensywnie współpracują z zawodnikiem, co zaczyna przynosić pozytywne rezultaty. Choć De Jong wciąż nie jest w pełni gotowy do powrotu na boisko, jego stan zdrowia wyraźnie się poprawia. Ostatnie badania przeprowadzone w Holandii potwierdziły, że proces leczenia idzie w dobrym kierunku, a kostka powoli wraca do normy.

Zobacz również: Chiesa oficjalnie zaprezentowany w nowym klubie