Czy Barcelona dokona transferów? Javier Tebas ocenił finanse klubu

Javier Tebas: Barcelona wie, co musi zrobić, aby zakontraktować nowych piłkarzy

Ostatnie lata dla Barcelony to walka o zażegnanie problemów finansowych. Pomimo wielu prób sytuacja ekonomiczna Dumy Katalonii nadal pozostawia sporo do życzenia.

Kłopoty z pieniędzmi bezpośrednio ograniczają działania Barcelony na rynku transferowym. Jednak Javier Tebas, prezes La Liga, zasugerował w rozmowie z Mundo Deportivo, że Blaugrana ma stosunkowo łatwą sytuację. Przede wszystkim klub wie, jakie kroki musi poczynić, aby zakontraktować nowych graczy. Oznacza to, że w letnim oknie transferowym można się spodziewać wzmocnień Dumy Katalonii.

– W tym roku, Barcelona ma najłatwiej. Wie, co musi zrobić, aby zakontraktować nowych piłkarzy, doskonale zna FFP (Financial Fair Play). Powoli wychodzi ze swojej niełatwej sytuacji gospodarczej. W przyszłości zobaczymy, jak to się potoczy – mówił Tebas.

– Jest jednak pewien istotny fakt – trzy lata temu Barcelona miała 650 mln euro budżetu na pensje, a teraz jest to o 200 milionów euro mniej. Według mnie jest to bardziej akceptowalne dla takiej drużyny, jaką jest Barcelona – powiedział prezes La Liga.

Budżet na wynagrodzenia jest ustalany dla każdego klubu indywidualnie. Podstawą jest bilans finansowy na koniec danego sezonu. Im lepiej klub prosperuje, tym więcej może przeznaczyć na pensje zawodników i sztabu.

