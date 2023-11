fot. Imago/William Volcov Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois przed sezonem doznał bardzo poważnej kontuzji

Real Madryt w kampanii 2023/2024 nie liczy na belgijskiego bramkarza

Dla Courtoisa jest to czas na rozwijanie innych pasji i zainteresowań

Courtois nie próżnuje

Podczas jednego z przedsezonowych treningów Thibaut Courtois naderwał więzadła krzyżowe, potężnie osłabiając tym samym swoją drużynę. Real Madryt miał świadomość, że Belg może na skutek poważnej kontuzji opuścić nawet całą kampanię 2023/2024, awaryjnie ściągnął z Chelsea Kepę Arrizabalagę.

W przypadku tak długiej przerwy od gry wielu piłkarzy się załamuje. Courtois zdołał natomiast szybko wrócić do rzeczywistości i skupić się na rzeczach, na które do tej pory zwyczajnie nie miał czasu. Jak sam przyznaje, poważnie myśli także nad tym, co będzie robił już po zakończeniu kariery.

– Teraz spędzam więcej godzin na treningach, ale mam także większą swobodę w kwestii spędzania czasu z rodziną. Kontuzja sprawiła, że ​​patrzę na wszystko z innej perspektywy. Kocham piłkę nożną i tęsknię za nią, ale są inne rzeczy, które kocham i chcę robić. W tym roku zamierzam rozpocząć studia magisterskie na kierunku zarządzanie w sporcie i mam nadzieję, że uda mi się zdobyć dyplom. Posiadam również parę biznesów.

– Kocham sport i zawsze będę z nim związany, ale kiedy przejdę na emeryturę, widzę siebie pracującego bardziej z drużynami juniorskimi niż seniorami. To zbyt duża presja i zbyt dużo czasu poza domem – mówi belgijski bramkarz.

