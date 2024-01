fot. Imago/Agencia-MexSport Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois od kilku miesięcy leczy kontuzję więzadeł krzyżowych

Bramkarz Realu Madryt wznowił treningi i niebawem będzie mógł wrócić na boisko

Media sugerują, że pomoże Królewskim na kluczowym etapie sezonu

Courtois pomoże Realowi. Niebawem wróci do gry

Przed startem sezonu Thibaut Courtois doznał zerwania więzadła krzyżowe, co zmusiło go do bardzo długiej przerwy od gry. Real Madryt awaryjnie sięgnął po Kepę Arrizabalagę, który miał zastąpić Belga na czas jego nieobecności. Wypożyczony Hiszpan spisywał się na tyle słabo, że Carlo Ancelotti posadził go na ławce rezerwowych i postawił na Andrija Łunina.

Ukrainiec notuje niezłe występy, lecz jest to oczywiście niższy poziom od tego, do którego przyzwyczaił kibiców Courtois. W sprawie belgijskiego bramkarza pojawiają się dobre wieści, sugerujące, że wróci do bramki Królewskich jeszcze przed końcem sezonu.

Rehabilitacja Courtoisa przebiega sprawnie. Od niedawna trenuje na wysokiej intensywności, udowadniając, że w niedalekiej przyszłości będzie gotowy do gry. Hiszpańskie media sugerują, że Belg może potencjalnie pojawić się między słupkami Realu Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Będzie to również kluczowy okres dla rozgrywek ligowych, gdzie Królewscy walczą o mistrzostwo z Gironą.

Zobacz również: Mbappe wreszcie wzmocni Real Madryt? “Duże prawdopodobieństwo”