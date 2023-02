fot. PressFocus Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Vinicius Junior po raz kolejny padł ofiarą brutalności rywala. W trakcie meczu z Valencią kopnął go Gabriel Paulista, który bezpośrednio po tym incydencie wyleciał z boiska. Odwagę sędziego pochwalił Thibaut Courtois.

Real Madryt ograł w czwartek Valencię 2-0

W drugiej połowie “Nietoperze” radzili sobie bez ukaranego czerwoną kartką Gabriela Paulisty

Defensor wyleciał za bezmyślny faul na Viniciusie

Courtois docenia “odwagę” sędziego

Real Madryt należycie wywiązał się ze swojego zadania i pokonał w czwartek na Santiago Bernabeu Valencię 2-0. Jedną z najjaśniejszych postaci mistrza Hiszpanii był Vinicius Junior, który podwyższył prowadzenia, a później także “wywalczy” czerwoną kartkę dla rywala.

W 72. minucie zdecydował się na minięcie Gabriela Paulisty, który potraktował go brutalnym kopnięciem. Obrońcy nie interesowała piłka, lecz najprawdopodobniej wyrządzenie krzywdy skrzydłowemu. Arbiter spotkania niezwłocznie usunął go z murawy.

Decyzję sędziego po meczu pochwalił Thibaut Courtois. Belgijski bramkarz dołączył tym samym do Carlo Ancelottiego, który wielokrotnie powtarzał o nadmiernej brutalności wobec Viniciusa Juniora i potrzebie ochrony reprezentanta Brazylii na boisku.

– Nie wiem, czemu go kopnął, ale trzeba chronić Viniciusa. To ekspresyjny chłopak na boisku, dużo się kiwa i to nie podoba się obrońcom. To typowy gracz, wobec którego czujesz, że cię ośmiesza. Jednak taka jest jego technika i sposób gry. My potrzebujemy takiego Viniciusa, by przełamywać obrony rywali. Myślę, że w wielu meczach jest kopany.

– Cieszę się, że dzisiaj sędzia miał odwagę. Odwagę do pokazania czerwonej kartki. To kopnięcie bez piłki, bez sensu, bez jakiegokolwiek myślenia. Trzeba za to wyrzucać, ale nie tylko w przypadku rywali. Gdyby zrobił to ktoś od nas, powiedziałbym to samo – przekonuje Courtois.

Zobacz również: