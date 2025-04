Ancelotti zainteresowany nową posadą. Zaplanowano rozmowy

Carlo Ancelotti najprawdopodobniej nie ma już przyszłości w Realu Madryt. Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów klub zamierza go zwolnić. Jednocześnie Włoch jest zainteresowany objęciem reprezentacji - informuje "The Athletic".

Ancelotti przystanie na propozycję reprezentacji Brazylii?

Real Madryt po odpadnięciu z Ligi Mistrzów przystępuje do działania. Ćwierćfinałowy dwumecz z Arsenalem był fatalny w wykonaniu Królewskich – po wysokiej porażce w pierwszym spotkaniu, nie zdołali odrobić strat, a na domiar złego polegli również przed własną publicznością. Ta rywalizacja miała zadecydować o przyszłości Carlo Ancelottiego, który na przestrzeni całego sezonu mierzy się z bardzo dużą krytyką. Nieudane występy tylko potwierdziły, że zmiany są konieczne, gdyż Włoch zwyczajnie już sobie nie radzi.

W Madrycie mają przekonanie, że zwolnienie Ancelottiego będzie jedyną słuszną decyzją. Media prezentują różne wizje tego, kiedy dojdzie do głośnego rozstania. Nieoficjalnie ma się to stać po finale Pucharu Króla, niezależnie od jego wyniku. Pojawiają się również sugestie, że Włoch może pozostać do końca obecnej kampanii, jeśli tylko pokona Barcelonę.

Pewnym jest natomiast, że Ancelotti nie wypełni obowiązującej do 2026 roku umowy. “The Athletic” informuje o potencjalnych kolejnych ruchach samego trenera. Ma on być poważnie zainteresowany posadą selekcjonera reprezentacji Brazylii, z którą jest intensywnie łączony od miesięcy. Nawet przed dwumeczem z Arsenalem miał realnie rozważać podjęcie tej współpracy.

“The Athletic” twierdzi również, że zwolnienie Ancelottiego po finale Pucharu Króla nie jest przesądzone. Ma natomiast po nim dojść do rozmów między szkoleniowcem a władzami klubu. Wówczas Włoch może przekazać, że chciałby przejąć brazylijską kadrę, co poskutkuje natychmiastowym pożegnaniem.