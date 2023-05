Zgodnie z informacjami opublikowanymi we wtorek, Sergio Busquets oficjalnie zdecydował się nie przedłużać kontraktu z FC Barceloną. Defensywny pomocnik po sezonie rozstanie się z klubem, dla którego rozegrał 15 sezonów.

Pressfocus Na zdjęciu: Sergio Busquets

Sergio Busquets przez bardzo długi czas wahał się czy przedłużać kontrakt z FC Barceloną

Umowa defensywnego pomocnika ważna jest jedynie do końca obecnego sezonu

Hiszpan w środę poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o swoim odejściu z klubu

Busquets wygrał z FC Barceloną wszystko

Xavi niemal do samego końca wierzył, że uda mu się przekonać Sergio Busquetsa do pozostania w FC Barcelonie. Szkoleniowiec regularnie stawiał na weterana i podkreślał, że jest on ważnym członkiem zespołu. Pierwotne odczucia pokrywały się z intencjami trenera.

We wtorek media obiegła informacja według której Hiszpan poinformował szkoleniowca o zamiarze odejścia z klubu. Wraz z końcem sezonu wygasa kontrakt 34-latka, który postanowił go nie przedłużać. Tym samym opuści Barcelonę po 15 sezonach. W ostatnich miesiącach piłkarz był często krytykowany, co mogło wpłynąć na jego ostateczną decyzję.

W środę Sergio Busquets za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o swoim odejściu z Dumy Katalonii. Dla Barcy rozegrał łącznie 719 meczów. Zanotował w nich 18 bramek i 45 asyst. Z klubem z Camp Nou sięgnął po każde możliwe trofeum. Trzykrotnie zdobył puchar Ligi Mistrzów.

Sprawdź również: Leo Messi nie dla Barcelony? Klub ma plan B