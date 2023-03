PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Robert Lewandowski na początku swojej przygody z FC Barceloną był bardzo skuteczny, ale ostatnio jest w dużo gorszej formie. Zbigniew Boniek w rozmowie z Michałem Białońskim na łamach “PolsatSport.pl” wskazał przyczyny słabszej dyspozycji kapitana reprezentacji Polski, a także wypowiedział się o spotkaniu Biało-Czerwonych z Czechami, które będzie debiutem dla nowego selekcjonera – Fernando Santosa.

– Robert nie będzie strzelał do “czterdziestki” tak wielu bramek, jak przez ostatnie lata. Siłą natury jego numery będą słabsze, ale wpływ na ich pogorszenie miała też zmiana klubu. Bayern był dla niego idealny, wszystko było skomponowane pod niego. Natomiast zmiana klubu wiązała się z pewnymi niebezpieczeństwami, zwłaszcza jeśli chodzi o kontynuacje zdobyczy strzeleckich, jakie miał w Bayernie. Pogorszenie tych zdobyczy widać – powiedział Zbigniew Boniek.

– Dla każdego napastnika brak goli jest jak brak tlenu. Uważam, że Robert na pewno sobie poradzi i zacznie strzelać. Pamiętajmy też, że Barcelona bardzo wcześnie odpadła z Champions League, przez co na pewno wszyscy w niej nie są najszczęśliwsi – dodał.

Były prezes PZPN przyznał także, że spotkanie z Czechami ma wielkie znaczenie. – Z tej grupy wychodzą dwie drużyny, więc uważam, że to bardzo ważny mecz. Kto go wygra, ten sobie stworzy pole position do awansu na Mistrzostwa Europy. Starcie w Pradze może ustawić eliminacje jednej, jak i drugiej drużyny – zakończył.