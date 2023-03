PressFocus Na zdjęciu: Polska - Argentyna

Według Staszewskiego, Santos zarządził ciszę medialną przed meczem z Czechami

Na tą wiadomość ostro zareagował Mateusz Borek

Polska przygotowuje się do meczów eliminacji EURO 2024

Borek odpowiedział na zarządzenie Fernando Santosa

W poniedziałek na pierwszej konferencji prasowej podczas obecnego zgrupowania reprezentacji Polski pojawił się Ben Lederman. Wybór debiutanta był sporym zaskoczeniem, ponieważ do rozmów z mediami zazwyczaj byli oddelegowywani bardziej doświadczeni zawodnicy.

Jednak wygląda na to, że taki wybór był spowodowany głośnym wywiadem Łukasza Skorupskiego dla Przeglądu Sportowego Onet, po którym znów zawrzało w temacie tak zwanej “afery premiowej”.

Selekcjoner polskiej kadry nie chciał wywoływać kolejnej burzy. – Fernando Santos zarządził ciszę medialną przed meczem z Czechami. To pokłosie głośnego wywiadu Łukasza Skorupskiego w Onecie. W efekcie na pierwszą konferencję poszedł debiutant Ben Lederman, a reszta piłkarzy dostała zakaz udzielania wywiadów przed wylotem do Pragi – poinformował we wtorek Sebastian Staszewski.

Na informację przekazaną przez Staszewskiego dość ostro i wymownie zareagował inny znany polski dziennikarz Mateusz Borek. – Śmiech na sali. Takiej parodii dawno nie było – napisał w odpowiedzi.

