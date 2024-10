Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek mocno o Szczęsnym. Gorzkie słowa nt. powrotu z emerytury

Wojciech Szczęsny na początku tego tygodnia został oficjalnie ogłoszony nowym piłkarzem FC Barcelony. Były już reprezentant Polski podpisał z Dumą Katalonii roczną umowę i ma pomóc klubowi z obsadzie pozycji bramkarza po kontuzji, której nabawił się Marc-Andre ter Stegen.

34-latek wrócił do gry w piłkę po krótkiej, ale jednak, emeryturze. W tym samym momencie, w którym podpisał umowę z Barceloną pojawiły się pytania, o to, jaka powinna czekać go przyszłość w Biało-Czerwonych barwach? Michał Probierz i sam zainteresowany jednak potwierdzili – m.in. przez ostatnie powołania – że tematu kadry nie ma i sprawa ta jest już zamknięta. Podobnego zdania jest Zbigniew Boniek, były prezes PZPN w rozmowie z “Polsatem Sport” przyznał, że powrót popularnego “Szczeny” między słupki byłby bezsensowny.

– Mamy budować drużynę na walkę o MŚ. Po co miałby wracać Szczęsny? Na dwa-trzy mecze? Bądźmy poważnymi ludźmi – ocenił Boniek.

Później jednak wiceprezydent UEFA nieco ostrzej wypowiedział się o powrocie Szczęsnego do gry w Barcelonie.

– Szczęsny podawał argumenty, robił wywody, że to jest głęboka i przemyślana decyzja itd. Później okazało się, że nie była ani głęboka, ani przemyślana, bo gdy tylko dobry klub się do niego zwrócił, to on od razu poszedł – dodał były szef PZPN w rozmowie z “Polsatem Sport”.

Czytaj więcej: Kiwior na wylocie z klubu? Arsenal może ruszyć po obrońcę