Benzema podzielił się radami dla Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe mierzy się ze sporą krytyką w Hiszpanii

Real Madryt zajmuje obecnie drugie miejsce w La Liga, ustępując jedynie FC Barcelonie. Po niedawnej porażce (0:4) w El Clasico na Santiago Bernabeu, zarówno Carlo Ancelotti, jak i Kylian Mbappe spotykają się z dużą falą krytyki. Francuski napastnik zdobył już sześć bramek w bieżącym sezonie, ale nie unika negatywnym ocenom. Dla porównania, Robert Lewandowski, lider klasyfikacji strzelców, ma na swoim koncie 14 trafień w tej ligowej kampanii.

Tymczasem Karim Benzema omówił, jak Mbappe powinien podejść do swojej roli w Madrycie. Wskazał, że trudności, jakie napotyka snajper wynikają z faktu, iż gra na niewłaściwej pozycji. Uważa, że naturalnym miejscem dla Mbappe jest lewoskrzydłowy, a nie pozycja środkowego napastnika.

– Mbappe nie jest naturalną “dziewiątką”. W Realu Madryt panuje duża presja, to nie PSG. Porada? Nie powinien się poddawać. W Madrycie nie ma miejsca na błędy. Kibice oczekują zwycięstw. Jeśli nie strzelisz gola w dwóch lub trzech meczach, zniszczą cię. Musi nauczyć się z tym żyć. Musi wytrzymać presję. Moja sytuacja w pierwszym roku i sytuacja Kyliana są inne. Miałem 21 lat, on 25. To nie to samo – stwierdził były zawodnik Królewskich.

Real we wtorek (5 listopada) podejmie AC Milan w 4. kolejce Ligi Mistrzów. Następnie spotka się na własnym obiekcie z Osasuną Pampeluna w sobotę.