fot. PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Karim Benzema poniedziałkowy wieczór może zaliczyć do udanych, bo został wybrany najlepszym piłkarzem świata. Francuz w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi ujawnił, jak odejście Cristiano Ronaldo z Realu Madryt wpłynęło na jego karierę. Zawodnicy grali razem w madryckim klubie od 2009 do 2018 roku.

Karim Benzema został w poniedziałk Najlepszym Piłkarzem świata 2022 roku

34-latek po raz pierwszy w karierze wygrał Złotą Piłkę

Zawodnik wyprzedził między innymi Sadio Mane i Kevina De Bruyne

Benzema królem piłki nożnej

Karim Benzema ma za sobą świetny sezon 2021/2022. Zawodnik wygrał Ligę Mistrzów, a także mistrzostwo La Liga. Francuz został też najlepszym strzelcem w Champions League i w lidze hiszpańskiej. Piłkarz był jednocześnie faworytem do wygrania Złotej Piłki. W pokonanym polu 34-latek zostawił Sadio Mane, Kevina De Bruyne i Roberta Lewandowskiego.

Benzema pozwolił sobie na kilka słów komentarze w sprawie Cristiano Ronaldo. Francuski napastnik opowiedział, jaki wpływ na jego rozwój miał Portugalczyk.

Zobacz także:

– To był zaszczyt grać z nim, to bestia. Kiedy odszedł, miałem ochotę zrobić więcej. Jego odejście było dla mnie motywacją do robienia więcej na boisku – przekonywał Benzema cytowany przez Markę.

Benzema rozegrał jak dotąd 615 meczów w La Liga. Zdobył w nich 328 goli. Ponadto na koncie doświadczonego napastnika znalazło się 160 kluczowych podań. W trakcie trwającej kampanii w 10 występach strzelił pięć goli.

Czytaj więcej: Mbappe do Realu? Florentino Perez odpowiedział na plotki