Real Madrid president Florentino Pérez: "No, I'm not tired about Kylian Mbappé rumours — but I'm not even reading the stories about Mbappé!", tells @ellarguero.



"We have great future with Vinícius and Rodrygo — they're top players, they can win the Ballon d'Or".