PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Carlo Ancelotii ogłosił, że Karim Benzema w sobotę wróci do Madrytu, gdzie wraz z klubowymi lekarzami będzie pracował nad powrotem do pełnej sprawności fizycznej.

Benzema opuścił mundial w Katarze

Francuz z powodu kontuzji rozegrał jedynie 12 spotkań w obecnym sezonie

W Realu wierzą, że napastnik wróci na następny mecz ligowy

Benzema wróci do gry na następny mecz ligowy?

Stan zdrowia Karima Benzemy był niepewny od wielu tygodni z powodu przeciążenia mięśni uda. Przed mundialem niewiele grał w Realu, a na kilka dni przed pierwszym spotkaniem z Australią wziął udział w swoim pierwszym treningu grupowym. W końcu podczas jednej z sesji doznał kontuzji lewego mięśnia czworogłowego i stało się jasne, że zdobywca Złotej Piłki nie wystąpi na mistrzostwach świata.

Teoretycznie Karim Benzema przez cały ten czas mógł wrócić do reprezentacji Francji podczas mundialu w Katarze. Didier Deschamps nigdy nie zdecydował się skreślić z listy 26 kadrowiczów napastnika Realu, dlatego formalnie Benzema mógłby jeszcze wystąpić w drużynie Les Blues podczas tegorocznych mistrzostw.

Tak się oczywiście nie stanie. Francuz od momentu opuszczenia kadry przebywał na wakacjach, natomiast w najbliższą sobotę ma wrócić do Madrytu, gdzie pod okiem klubowych lekarzy będzie przygotowywał się do wznowienia rozgrywek ligowych. – Benzema wróci w sobotę. Zmierzamy postawić go na nogi – powiedział Carlo Ancelotii.

Real Madryt wróci na ligowe podwórko 30 grudnia. Wtedy odbędzie się mecz 15. kolejki La Liga, w którym Królewscy zmierzą się z Valladolid. Po czternastu meczach podopieczni Ancelottiego zajmują drugie miejsce tracąc dwa oczka do prowadzącej FC Barcelony.

Karim Benzema w trwającej kampanii rozegrał jedynie dwanaście spotkań, w których zdobył sześć goli i zaliczył jedną asystę.

