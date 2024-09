fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe

Mbappe pomógł gwiazdom Realu zarobić więcej

Real Madryt przez kilka lat dążył do sfinalizowania hitowego transferu z udziałem Kyliana Mbappe. Udało się tego wreszcie dokonać minionego lata, bowiem gwiazdor po wygaśnięciu kontraktu w Paris Saint-Germain związał się z mistrzem Hiszpanii. Niezwłocznie otrzymał na Santiago Bernabeu status gwiazdy, a w dodatku przypadły mu największe zarobki w drużynie. W ramach umowy ma otrzymywać pensję na poziomie 15 milionów euro netto rocznie. Dodatkowo przysługuje mu gigantyczny bonus za podpis.

Florentino Perez miał świadomość, że transfer Mbappe może wprowadzić spore zamieszanie do odpowiednio funkcjonującej szatni. Aby zdusić ewentualne konflikty w zarodku, podwyżkę otrzymali Jude Bellingham i Vinicius Junior, którzy w minionym sezonie byli głównymi liderami zespołu i poprowadzili go do zdobycia Ligi Mistrzów.

Zarobki Bellinghama i Viniciusa wzrosły o 1/3, co oznacza, że ich wynagrodzenia wyrównały się z tym, co ma w ramach kontraktu otrzymywać Mbappe. Królewscy pokazują tym samym, że projekt ma być budowany na tych trzech głównych twarzach.

Poszkodowany w tej sytuacji może być Rodrygo, który dawał już do zrozumienia, że nie czuje się w Madrycie wystarczająco doceniony. Gwiazdor pozostaje na celowniku Manchesteru City, więc odejście z Realu wciąż jest prawdopodobne. Pod nieobecność Bellinghama i przy słabej formie Viniciusa Mbappe wyrósł już natomiast na prawdziwego lidera ofensywy.