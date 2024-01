Barcelony nie stać na transfer. Obrońca będzie grał w środku pola?

fot. Imago/Sergio Ruiz Na zdjęciu: Andreas Christensen

Barcelona nie jest w stanie zimą sprowadzić nowego pomocnika

Xavi Hernandez szuka tymczasowego rozwiązania

Do środka pola może zostać przestawiony Andreas Christensen

Xavi reaguje na brak zimowych wzmocnień

FC Barcelona wciąż nie ściągnęła docelowego następcy Sergio Busquetsa. Latem do klubu trafił Oriol Romeu. Był to transfer obarczony minimalnym ryzykiem, lecz wciąż można go uznać za nieudany. Defensywny pomocnik nie udowodnił swojej wartości i został bezwzględnie odstawiony przez Xaviego Hernandeza, który od dawna apelował o wzmocnienie środka pola.

Większość pomocników Dumy Katalonii ma usposobienie ofensywne. Xavi zapragnął mieć w składzie kogoś, kto bezpośrednio zajmie miejsce Busquetsa, który skupiał się na zadaniach defensywnych i rozgrywaniu piłki. Zimą transfer nowego zawodnika nie będzie możliwy, co potwierdził Deco, dyrektor sportowy klubu.

Sztab szkoleniowy szuka więc tymczasowego rozwiązania, które pozwoli zażegnać problem przynajmniej do końca sezonu. “Mundo Deportivo” informuje, że w klubie rozważają umieszczenie w środku pola Andreasa Christensena. Uważa się go za piłkarza o bardzo dobrym wyszkoleniu technicznym, inteligentnego i pracowitego. Ponadto, w przeszłości występował jako defensywny pomocnik, choć od zawsze jego nominalną pozycją był środek obrony.

