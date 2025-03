Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Marc Casado

Barcelona obawia się najgorszego. Poważna kontuzja pomocnika

Luis de la Fuente powołał łącznie siedmiu zawodników Blaugrany na marcowe zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii. Jednak z tej listy selekcjoner mistrzów Europy musiał wykreślić już dwóch graczy – Inigo Martinez i Marc Casado nie przyjadą na kadrę. Obaj doznali urazów w niedzielnym pojedynku z Atletico. Barcelona jeszcze oficjalnie nie potwierdziła kontuzji swoich piłkarzy, ale w tej kwestii “wyręczyła” ją krajowa federacja.

Dean Huijsen zastąpi Inigo, natomiast Aleix Garcia pojawi się w miejsce Casado. O ile absencja obrońcy nie powinna być przesadnie długa i wiele wskazuje na to, że wróci on do dyspozycji Flicka tuż po przerwie reprezentacyjnej, o tyle w kwestii pomocnika Barca spodziewa się najgorszego.

Fernando Polo ujawnił, że Marc Casado będzie pauzował przynajmniej dwa miesiące. Przynajmniej, ponieważ 21-latek najprawdopodobniej uszkodził jedno z więzadeł w kolanie. Do kontuzji doszło w starciu z Antoine’em Griezmannem:

Cadena SER potwierdza – Marc Casadó ma zerwane więzadło poboczne piszczelowe w prawym kolanie. Teraz pozostaje czekać na oficjalny komunikat klubu ze stolicy Katalonii, który powinien pojawić się jeszcze dzisiaj. Barcelona już do końca sezonu będzie musiała radzić sobie bez Hiszpana, który w obecnych rozgrywkach zanotował 36 spotkań.