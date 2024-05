Barcelona tonie w długach. Ujawniono kolosalną kwotę

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona musi spłacić ponad miliard euro do 2032 roku

Ostatnie lata dla Barcelony to nieustanna pogoń za rozwiązaniem problemów finansowych. Powrót Joana Laporty na Camp Nou miał być nowym początkiem i szansą na lepszą przyszłość. Jednak z najnowszych informacji wynika, że stan klubowej kasy jest w koszmarnym stanie.

Szokujące informacje ujawnił serwis diariARA, według którego Barcelona ma do spłaty łącznie 1.3 miliarda euro pożyczek do 2032 r., z czego 613,5 mln euro ma zostać spłacone do 2028 r.

Obecna sytuacja ekonomiczna Barcelony to pokłosie rządów Josepa Marii Bartomeu. Hiszpański działacz nie przykładał wagi do spraw finansowych, wydając gigantyczne sumy na transfery. Wzmocnienia miały uczynić Barcę najsilniejszym klubem w Europie, ale czas pokazał, że szastanie pieniędzmi nie przełożyło się na sukcesy w Lidze Mistrzów.

Najdroższe transfery Barcelony w latach 2014-2020

Philippe Coutinho – 135 milionów euro

Ousmane Dembele – 135 milionów euro

Antoine Griezmann – 120 milionów euro

Frenkie de Jong – 86 milionów euro

Luis Suarez – 82 miliony euro

Miralem Pjanić – 60 milionów euro

Malcom – 41 milionów euro

Jak widać, większość wzmocnień okazała się niezbyt trafiona. Przede wszystkim należy wymienić Coutinho, który na Camp Nou kompletnie się nie odnalazł. Brazylijczyk swój największy sukces odniósł na wypożyczeniu w Bayernie, gdy wygrał LM i pokonał w półfinale Barcę 8:2.

