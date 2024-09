fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Suarez

Suarez pomógł zatrzymać Araujo

Ronald Araujo w zeszłym sezonie uchodził za czołową postać defensywy Barcelony. Kryzys nadszedł przy okazji dwumeczu z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów, kiedy to zaliczył bardzo słaby występ i dostał czerwoną kartkę. Zbiegło się to w czasie z konkretną propozycją z Bayernu Monachium, nad którą piłkarz poważnie się zastanawiał. Blaugrana nie miała zamiaru sprzedawać swojego gwiazdora, ale decydujące słowo należało do niego samego. Bawarczycy byli bardzo zdeterminowani, aby go pozyskać, a nieoficjalnie mówiło się nawet o kwocie w okolicach 80 milionów euro.

Po czasie “Mundo Deportivo” wspomina, że kluczową rolę w zatrzymaniu Araujo w Katalonii odegrał Luis Suarez, były piłkarz tego klubu. Barcelona wykorzystała fakt, że obaj panowie utrzymują bardzo dobre relacje, dlatego zwróciła się do niego, aby wybadał sytuację. Araujo przyznał Suarezowi, że temat przenosin do Bayernu Monachium faktycznie jest poważny, zmuszając tym samym Dumę Katalonii do działania.

Prezydent Joan Laporta ostatecznie przekonał Araujo do pozostania w klubie. Nowy kontrakt nie został jednak podpisany, na co wpływ mają problemy zdrowotne Urugwajczyka. Barcelona wyczekuje jego powrotu do gry, aby ocenić, w jakiej będzie dyspozycji. Obecna umowa obowiązuje tylko do 2026 roku, co stanowi ryzyko utraty gwiazdora za darmo. Bayern Monachium w dalszym ciągu interesuje się sprowadzeniem go do siebie.