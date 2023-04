FC Barcelona pokonała Atletico Madryt 1:0 w meczu 30. kolejki La Liga. Tym samym drużyna prowadzona przez Xaviego Hernandeza przeszła do historii, bijąc rekord najsilniejszych lig europejskich pod względem liczby straconych bramek.

FC Barcelona pokonała Atletico Madryt 1:0 w 30. kolejce La Liga

Duma Katalonii ma dzięki temu 11 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt

Kluczem do sukcesu jest żelazna defensywa, która zapisała się w historii

Kolejne czyste konto FC Barcelony i historyczny rekord

FC Barcelona pokonała Atletico Madryt 1:0 w hitowym starciu 30. kolejki La Liga. Tym samym podopieczni Xaviego Hernandeza utrzymali wysoką przewagę nad drugim Realem Madryt. Na osiem spotkań przed końcem rozgrywek Duma Katalonii ma 11 punktów zapasu i pewnie zmierza po mistrzostwo Hiszpanii.

Zdobycie trzech punktów to nie jedyne, co pozostanie po meczu z Atletico Madryt. FC Barcelona zapisała się na kartach historii, bijąc rekord pod względem liczby straconych goli. Hiszpański statystyk Alexis Martin-Tamayo Blazquez poinformował za pośrednictwem Twittera, że “Barca” to pierwsza drużyna w siedmiu najsilniejszych ligach europejskich, która straciła mniej niż 10 bramek po 30 kolejkach. Dotychczas najlepszym wynikiem mogły się poszczycić drużyny FC Porto (1991/92) i Chelsea (2004/05) – te ekipy traciły po 10 goli.

Oprócz tego w klubowej historii zapisał się Marc-Andre ter Stegen, który wyrównał rekord Claudio Bravo w liczbie czystych kont w jednym sezonie ligowym. Niemiec nie tracił bramek w 23 z 30 dotychczasowych meczów.

👏👏👏 Marc ter Stegen secures his 23rd clean sheet of the season, ties Claudio Bravo's all-time Barça record! #BarçaAtleti pic.twitter.com/9mfYI10ZaY — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2023

