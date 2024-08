Barcelona nie może zarejestrować Daniego Olmo ze względu na limity płacowe. Serwis Everything Barca wskazał, co musi zrobić klub, żeby w końcu to zrobić.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Dani Olmo wciąż poza kadrą. Barcelona musi podjąć kluczowe kroki

Przenosiny Daniego Olmo z RB Lipsk do Barcelony to jeden z najgłośniejszych transferów letniego okna. Bez wątpienia była to fantastyczna wiadomość dla kibiców Dumy Katalonii, którzy oczekiwali spektakularnych wzmocnień. Jednak teraz klub ma problemy z rejestracją piłkarza, a wynika to z limitów płacowych narzuconych przez La Liga.

Sytuacja się przedłuża, co oczywiście niecierpliwi sam klub, jak i kibiców. Serwis Everything Barca wskazał kluczowe warunki, które umożliwią Barcelonie zgłoszenie piłkarza do rozgrywek. Przede wszystkim Duma Katalonii rozstała się z Ilkayem Gundoganem, co uwolniło około 18 milionów pensji. Mogłoby się wydawać, że to wystarczy, ale przepisy są bezlitosne.

W tym momencie ważą się losy Vitora Roque oraz Clementa Lengleta. Odejściu obu zawodników znacząco wpłynęłoby na klubową kasę, bo zwolniłoby się ponad 15 milionów euro. Czy to wystarczy do rejestracji Daniego Olmo? Otóż niekoniecznie.

Uratować sprawę może firma Nike, z którą Barcelona negocjuje podpisanie dużego kontraktu. Taki wpływ podreperowałby budżet i dopiero wówczas przy jednoczesnym odejściu Roque oraz Lengleta w płacach prawdopodobnie stworzyłoby się miejsce dla Olmo.

Być może to nie koniec podobnych problemów Barcelony, bo według mediów niebawem do klubu ma dołączyć Federico Chiesa. Zgłoszenie Włocha również może okazać się sporym kłopotem.

