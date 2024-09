Dani Olmo zalicza wymarzony start w Barcelonie. Hiszpan zdradza, co przesądziło o jego transferze do giganta.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Andreas Christensen, Dani Olmo i Vitor Roque

Flick kluczowy dla Olmo

Dani Olmo zaliczył fantastyczne Euro 2024, pomagając reprezentacji Hiszpanii w zdobyciu trofeum. Gwiazdor stał się celem transferowym takich ekip, jak Manchester City czy Barcelona. Ostatecznie to Duma Katalonii sfinalizowała hitowy transfer, sprowadzając go z Lipska za 55 milionów euro. Kibice nie byli przekonani do tego ruchu, bowiem wykluczał on pozyskanie Nico Williamsa, ale Olmo szybko potwierdził, że to zawodnik o olbrzymich umiejętnościach i potencjale.

Ofensywny pomocnik strzelił gola już w swoim debiucie, przesądzając o zwycięstwie Barcelony. W kolejnym meczu dołożył drugiej trafienie, dzięki czemu powoli wyrasta na nowego lidera zespołu i ulubieńca fanów Blaugrany.

Olmo cieszył się latem bardzo dużym zainteresowaniem, ale postanowił dołączyć do Barcelony. W rozmowie z RAC1 przyznaje, że kluczową rolę odegrał Hansi Flick, który przedstawił konkretny plan na gwiazdora.

– Flick odegrał kluczową rolę. Pozycja, na której mnie widzi i na jakiej grałem w Lipsku oraz w kadrze, a dodatkowo tacy piłkarze jak Pedri czy Yamal, wszystko znacznie ułatwia – wyjaśnił Olmo.