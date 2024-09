FC Barcelona blisko nowej umowy ze sponsorem. Gigantyczna kwota

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

FC Barcelona i Nike wkrótce podpiszą nową umowę

FC Barcelona i Nike po wielu miesiącach negocjacji zbliżają się do zawarcia nowej, długo oczekiwanej umowy. Według doniesień hiszpańskiego “Mundo Deportivo”, prawnicy obu stron mają spotkać się w przyszłym tygodniu, aby dokładnie przeanalizować klauzule przyszłego kontraktu. Choć osiągnięcie pełnej zgody może potrwać jeszcze kilka tygodni, negocjacje idą w dobrym kierunku, co może wkrótce przynieść pozytywne wieści dla klubu i jego kibiców.

Barcelona pilnie potrzebuje tej umowy, aby wzmocnić swoją sytuację finansową, która pozostaje pod dużą presją. Klub liczy na to, że nowa umowa z Nike pomoże wrócić do reguły 1:1, co jest jednym z głównych celów finansowych na najbliższy rok.

Barcelona dąży do podpisania umowy z Nike na co najmniej dziesięć lat, która zagwarantuje roczny dochód w wysokości 90 milionów euro. Dodatkowo, klub oczekuje bonusu w wysokości 100 milionów euro, co byłoby ogromnym wsparciem dla budżetu. Kluczową kwestią pozostaje także zachowanie praw do BLM (Barca Licensing & Merchandising), co daje klubowi kontrolę nad sprzedażą oficjalnych produktów.

Nike, choć otwarte na dalszą współpracę, chce uzyskać część zysków z tej sprzedaży, co jest jednym z ostatnich punktów negocjacyjnych. Obie strony starają się znaleźć kompromis, który zadowoli zarówno klub, jak i sponsora. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, nowa umowa z Nike może okazać się jednym z najważniejszych kontraktów dla Barcelony w ostatnich latach. Zastrzyk gotówki, który przyniesie, pomoże klubowi nie tylko w stabilizacji finansowej, ale także w dalszym rozwoju na arenie międzynarodowej.

