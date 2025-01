Barcelona nie odpuszcza ws. Olmo i Victora. Kolejna organizacja może pomóc!

FC Barcelona złożyła wniosek o "cautelarísima" do Rady Sportu (CSD) w celu umożliwienia rejestracji Daniego Olmo i Pau Víctora. Obaj zawodnicy czekają w Arabii na decyzję, która może wpłynąć na ich udział w rozgrywkach, donosi "Sport".

Sipa US / DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Laporta i Olmo

Olmo i Pau Victor czekają na decyzję Rady Sportu

FC Barcelona intensyfikuje działania prawne, by umożliwić rejestrację Daniego Olmo i Pau Víctora przed nadchodzącym meczem. Klub postanowił złożyć wniosek o “cautelarísima” do Rady Sportu (CSD), co pozwoli na pilne rozpatrzenie sprawy. Według źródeł, takich jak “Catalunya Radio”, klub liczy na szybką decyzję przed półfinałem Superpucharu Hiszpanii, w którym zmierzy się z Athletikiem 8 stycznia.

W odróżnieniu od standardowej procedury “cautelarísima” wymaga natychmiastowego działania ze strony CSD i pozwala na wydanie decyzji bez konsultacji z Federacją Hiszpańską (RFEF) czy La Ligą. Dzięki temu Barcelona chce uniknąć dalszych opóźnień i umożliwić zawodnikom grę przez najbliższe sześć miesięcy, z perspektywą normalnej rejestracji w lipcu.

Joan Laporta, prezydent Barcelony, stawia na tymczasowe rozwiązanie, które pozwoliłoby uniknąć natychmiastowych strat sportowych i finansowych. Jednakże, decyzja CSD może mieć jedynie charakter czasowy, a w dłuższej perspektywie klub może nadal przegrać sprawę.

Cautelarísima to specjalny rodzaj wniosku prawnego w hiszpańskim systemie prawnym, który można tłumaczyć jako wniosek o bardzo pilne środki tymczasowe. Jego celem jest natychmiastowe zabezpieczenie interesów wnioskodawcy, zanim dojdzie do pełnego rozpatrzenia sprawy.

Tło sprawy

Barcelona argumentuje, że brak rejestracji zawodników przynosi szkodę zarówno klubowi, jak i samym piłkarzom, uniemożliwiając im udział w rozgrywkach. Sprawa Olmo i Pau Víctora jest nietypowa, a presja medialna oraz naciski innych klubów La Liga, zmagających się z limitami finansowymi, dodatkowo komplikują sytuację.

Choć Barcelona wierzy, że wniosek “cautelarísima” może zakończyć się sukcesem, historycznie CSD rzadko wydaje orzeczenia sprzeczne z regulacjami Federacji. Jeśli decyzja okaże się negatywna, klub może skierować sprawę do sądu cywilnego.

Co dalej?

Decyzja CSD może zapaść już w tym tygodniu, choć niekoniecznie we wtorek. W przypadku niepowodzenia Barcelonie pozostaje droga sądowa. Prezydent Laporta zapowiedział również konferencję prasową, podczas której szczegółowo wyjaśni sytuację oraz odpowie na pytania mediów. Dla Barcelony i jej zawodników najbliższe dni mogą okazać się kluczowe w kontekście całego sezonu.

