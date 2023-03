PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Dembele jest bliski powrotu do gry

Barcelona musi jednak zdecydować, czy włączyć Francuza do składu na mecz z Realem

Dembele w takiej sytuacji otrzyma też powołanie do reprezentacji Les Blues

Barcelona da więcej czasu Dembele na powrót do zdrowia?

Oczekuje się, że jeden z najważniejszych graczy FC Barcelony, Ousmane Dembele, powróci na boisko w przyszłym tygodniu po kontuzji uda, której doznał pod koniec stycznia.

Jednak, jak donosi kataloński Sport, pozwolenie Dembele na występ w El Clasico ma swoje wady. Ta decyzja najpewniej sprawi, że zawodnik Dumy Katalonii dostanie również powołanie do reprezentacji Francji, której trenerem jest Didier Deschamps. Francuz doskonale zdaje sobie sprawę z powrotu napastnika do zdrowia i chciałby włączyć go do drużyny narodowej przed meczami eliminacyjnymi Euro 2024 z Holandią i Irlandią.

Wczesny powrót Dembele może grozić potencjalnym nawrotem urazu, zwłaszcza biorąc pod uwagę historię kontuzji Francuza. Barcelona może jednak uniknąć powołania swojego zawodnika do reprezentacji Francji, jeśli nie wyda mu zgody na udział w El Clasico.

Ostateczna decyzja zapadnie w najbliższych dniach i zostanie podjęta w oparciu o opinię Dembele oraz sztabu medycznego Barcy. Jeśli obie strony zdecydują się przełożyć jego termin powrotu do gry zawodnik miałby co najmniej trzy dodatkowe tygodnie na regenerację. W takim przypadku wróciłby do akcji przeciwko Elche 1 kwietnia.

