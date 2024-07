fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Kto może odejść z Barcelony?

Barcelona ma konkretne cele transferowe na letnie okienko. Priorytetem jest wzmocnienie skrzydeł i środka pola. Obecnie skupia się na sprowadzeniu Nico Williamsa, co z uwagi na jej problemy finansowe nie jest łatwym zadaniem. Zanim kogoś ściągnie, konieczne będzie najpierw pożegnanie któregoś z obecnych zawodników. “Mundo Deportivo” sugeruje, że Duma Katalonii ma zbyt wielu środkowych obrońców i to właśnie w tej formacji należy szukać oszczędności.

Blaugrana ma w kadrze aż ośmiu stoperów. Są to Andreas Christensen, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Ronald Araujo, Jules Kounde, Eric Garcia, Mikayil Faye oraz Clement Lenglet. Ten ostatni nie ma szans na grę w pierwszej drużynie, więc konieczne jest znalezienie mu nowego pracodawcy. Po wypożyczeniu do Girony wrócił Garcia, zaś Faye ma za sobą świetny sezon w rezerwach i domaga się awansu w hierarchii.

Hansi Flick będzie musiał rozwiązać zaistniały problem. Wiadomo, że nietykalny jest Cubarsi, który ma przed sobą świetlaną przyszłość. Niemiecki szkoleniowiec chciałby również zatrzymać wszechstronnego Christensena i Kounde, który najczęściej występował jednak na prawej stronie defensywy. Faye był bliski przenosin do FC Porto, lecz uległa poważna zmiana, bowiem obecny plan zakłada danie mu szansy w trakcie przygotowań do sezonu.

Najwięcej wątpliwości wzbudza nazwisko Araujo. Flick oczywiście bardzo go ceni, lecz Barcelona nie jest do niego przekonana. Urugwajczyk ma ogromną wartość na rynku transferowym i w przypadku atrakcyjnej oferty klub będzie skłonny go sprzedać. Jeszcze kilka miesięcy temu za Araujo uganiał się Bayern Monachium.