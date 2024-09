Barcelona ma specjalny plan dla swojej gwiazdy. Robi to codziennie

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Raphinha, Pedri, Lamine Yamal

Barcelona “chucha i dmucha” na Pedriego

FC Barcelona zmaga się nie tylko z problemami finansowymi, ale też z nadmiarową liczbą kontuzji. Hansi Flick nie może skorzystać z takich piłkarzy, jak Ronald Araujo, Marc Bernal, Andreas Christensen, Frenkie de Jong, Ansu Fati, Fermin Lopez i Gavi. Sztab szkoleniowy Dumy Katalonii chce uniknąć kolejnych absencji. W tej chwili Blagurana szczególnie dba o duet Lamine Yamal – Pedri.

Fernando Polo zdradził, że Barcelona wprowadziła specjalny plan dla Pedriego. – Klub uważa go za kluczowego zawodnika. Dlatego też zlecono analizę genetyczną jego muskulatury, aby poprawić jego wydajność fizyczną i zapobiec kontuzjom. Biopsja została wykonana w Barcelonie, a próbka została wysłana do laboratorium w Baltimore – pisze dziennikarz Mundo Deportivo. – Zalecono mu codzienną pracę siłową. Julio Tous nadzoruje ten proces. Pedri pracuje w klubie i w domu, a nawet pracował z fizjoterapeutą podczas wakacji na Wyspach Kanaryjskich. Trzyma się planu co do joty i czuje się świetnie dodał Polo.

Pedri w tym sezonie rozegrał cztery mecze La Liga. W spotkaniu z Valencią zaliczył 26 minut, w starciach z Bilbao i Rayo Vallecano spędził na murawie pełne 90 minut, a w pojedynku z Valladolid został zmieniony w 61. minucie.

