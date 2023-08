Sezon La Liga 2023/24 rusza już w piątek, a FC Barcelona zainauguruje go w niedzielę meczem z Getafe. Jednak Duma Katalonii ma spory problem, ponieważ wciąż nie mogła zarejestrować kontraktów nowych zawodników.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Barcelona w niedzielę rozpocznie nowy sezon La Liga

Blaugrana wciąż nie zarejestrowała kontraktów swoich piłkarzy

Lista dostępnych piłkarzy jest obecnie bardzo wąska

Barcelona ma coraz mniej czasu

Javi Miguel informuje, z których zawodników w chwili obecnej może skorzystać Xavi Hernandez. Choć w Barcelonie panuje duży optymizm odnośnie rejestracji kontraktów piłkarzy to nie może być tego w stu procentach pewna.

Ilkay Gundogan, Oriol Romeu i Inigo Martinez to nowe nabytki Blaugrany, z kolei Ronalda Araujo, Inakiego Penę, Marcosa Alonso, Alejandro Balde, Sergi Roberto i Ez Abde to piłkarze, z którymi Katalończycy renegocjowali umowy w ostatnim czasie. Jak podaje Javi Miguel żaden z kontraktów tych zawodników nie został zarejestrowany, a co za tym idzie obecnie żaden z tych zawodników nie może wystąpić w niedzielę.

Oznacza to, że obecnie dostępni gracze Dumy Katalonii to: Marc Andre ter Stegen, Andreas Christensen, Jules Kounde, Eric Garcia, Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, Ferran Torres, Raphinha, Ansu Fati i Robert Lewandowski.

Jeśli Barcelona nie zarejestruje wcześniej wymienionych graczy na czas, to będzie to jedyna wyjściowa jedenastka, którą Xavi będzie mógł desygnować do gry.

