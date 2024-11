Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Dani Olmo dostał zapalenia żołądka i jelit

FC Barcelona przed listopadową przerwą na reprezentację rozegra jeszcze tylko jedno spotkanie. W niedzielę (10 listopada) podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się na wyjeździe z Realem Sociedad. Spotkanie na Reale Arena zostanie rozegrane w ramach 12. kolejki La Liga.

Przed meczem z Realem Sociedad kilka problemów kadrowych ma Hansi Flick. Oprócz zawodników, którzy od dłuższego czasu są niedostępni pod znakiem zapytania stoi również występ Pau Cubarsiego. 17-latek w ostatnim spotkaniu w Lidze Mistrzów z Crveną Zvezdą doznał nieprzyjemnego rozcięcia twarzy. W efekcie lekarze założyli mu aż 10 szwów.

Dodatkowo w sobotę rano pojawiła się informacja, że kolejny zawodnik może opuścić najbliższe starcie. Jak przekazał Javi Miguel z chorobą zmaga się Dani Olmo. Hiszpan dostał zapalenia żołądka i jelit. Jednak mimo niedyspozycji dziennikarz przekonuje, że pomocnik uda się w podróż do San Sebastian z resztą drużyny. Natomiast nie wiadomo do końca czy jego stan zdrowia pozwoli mu na udział w meczu.

Dani Olmo ma zapalenie żołądka i jelit. Ma podróżować na mecz, ale jego gra od pierwszej minuty stoi pod znakiem zapytania. [@fansjavimiguel] (1️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) November 9, 2024

Dani Olmo dopiero niedawno wrócił do gry po kontuzji mięśniowej, która wykluczyła go na ok. miesiąc. Po swoim powrocie pojawił się na boisku w czterech meczach, gdzie spędził na murawie 131 minut. W tym czasie udało mu się zdobyć dwie bramki.