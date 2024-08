Barcelona bez pięciu ważnych zawodników przed startem sezonu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Kluczowi zawodnicy FC Barcelony wciąż leczą kontuzje

Hansi Flick stoi przed ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza że planuje on przeprowadzić istotną rewolucję taktyczną w FC Barcelonie. Niemiecki szkoleniowiec rozpoczął swoją przygodę z Blaugraną od udanego tournee po Stanach Zjednoczonych, gdzie drużyna pokazała się z dobrej strony. Jednak oficjalne mecze to zupełnie inny poziom trudności, szczególnie gdy w grę wchodzą kontuzje kluczowych zawodników.

Przed zbliżającym się meczem o Puchar Joana Gampera, który tradycyjnie rozpoczyna sezon Barcelony, Flick musi radzić sobie bez pięciu ważnych graczy. “Barca Universal” donosi, że Gavi, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Pedri i Ansu Fati są wykluczeni z gry z powodu problemów zdrowotnych i nie trenują z zespołem.

Gavi, mimo intensywnych starań, wciąż jest daleko od powrotu do pełnej sprawności po zerwaniu więzadła krzyżowego. Z kolei Pedri doznał kontuzji podczas meczu Hiszpanii z Niemcami na Mistrzostwach Europy i opuści inauguracyjny mecz ligowy przeciwko Valencii, choć spodziewany jest jego powrót na drugi mecz sezonu. Ronald Araujo, kluczowy zawodnik defensywy Barcelony, niedawno przeszedł operację z powodu urazu mięśnia dwugłowego uda i wróci do gry dopiero pod koniec 2024 roku. W przypadku Frenkiego de Jonga i Ansu Fatiego sytuacja jest bardziej niejasna, a daty ich powrotu do gry nie zostały określone. Stan zdrowia obu zawodników jest monitorowany na bieżąco.

