Szczęsny o krok od Barcelony. Znamy możliwy termin debiutu

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczesny

Szczęsny wraca do gry w barwach Barcelony

Wojciech Szczęsny, po trzymiesięcznej przerwie od futbolu, przygotowuje się do powrotu na boisko jako nowy bramkarz FC Barcelony. Choć w czasie swojej krótkiej emerytury pozwolił sobie na nieco luzu w kwestii diety, decyzja o dołączeniu do klubu z Katalonii zmotywowała go do szybkiego powrotu do profesjonalnych nawyków. Już teraz Polak wrócił do rutyn treningowych, które stosował podczas swojego pobytu w Juventusie, aby jak najlepiej przygotować się do powrotu na boisko. Działania pod okiem sztabu Blaugrany rozpocznie w poniedziałek lub wtorek.

Szczęsny, który aktualnie przebywa w Marbelli z rodziną, planuje w niedzielę lub w poniedziałek przybyć do Barcelony na testy medyczne, po których podpisze kontrakt. Umowa będzie obowiązywała co najmniej do końca obecnego sezonu. Polak planuje również zamieszkać w Castelldefels, blisko swojego przyjaciela Roberta Lewandowskiego.

Wstępne prognozy wskazują, że Szczęsny mógłby być gotowy do gry już na mecz przeciwko Sevilli 20 października, zaraz po przerwie reprezentacyjnej. Jego ambicje sięgają jednak dalej, bowiem Polak nie kryje, że jego celem jest gra w El Clasico na Santiago Bernabéu, które odbędzie się 26 października. Niezależnie od decyzji trenera Hansi Flicka, Szczęsny na pewno znajdzie się w kadrze meczowej, spełniając tym samym swoje marzenie o udziale w jednym z najbardziej emocjonujących spotkań na świecie.

Barcelona nie tylko zaoferowała Szczęsnemu perspektywę powrotu na boisko, ale także styl życia, który skusił go do odłożenia na bok planów o zakończeniu kariery. Jak sam przyznaje, oferta z Manchesteru City czy Liverpoolu mogła nie być dla niego tak atrakcyjna, ale klimat Barcelony oraz bliskość do rodzinnego domu sprawiły, że Polak postanowił podjąć nowe wyzwanie.

