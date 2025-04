FC Barcelona jedynym takim klubem. Jednak to nie zawsze oznacza mistrzostwo

Hansi Flick odmienił grę FC Barcelony i ma to wyraźne odzwierciedlenie w statystykach. Duma Katalonii jest na dobrej drodze do strzelenia ponad 100 goli w rozgrywkach La Liga. Jednak historia pokazuje, że ten wyczyn nie zawsze był równoznaczny ze zdobyciem mistrzostwa.

FC Barcelona w drodze po 100 bramek w La Liga

FC Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka przeszła pozytywną metamorfozę i ma okazję nawiązać do swoich najlepszych wyników strzeleckich w rozgrywkach ligowych. Duma Katalonii w 31 meczach La Liga zdobyła aż 84 bramki, a więc istnieje duża szansa, że na koniec sezonu przekroczy barierę 100 goli.

Superkomputer BETSiE policzył, że Barcelonie uda się osiągnąć ten wyczyn. Przewidywana liczba bramek drużyny Hansiego Flicka w La Liga wynosi 102.2. Oznacza to, że w pozostałych spotkaniach sezonu Lewandowski i spółka będą zdobywali średnio 2.6 gola na mecz. Co ciekawe, w czołowych pięciu ligach Europy Barca to jedyny klub, któremu wyliczono zdobycie ponad 100 goli. Drugie w zestawieniu jest PSG z prognozą 97.8 bramek.

Należy zaznaczyć, że Barca ma przed sobą dość wymagający terminarz, bo czeka ją m.in. El Clasico. Jednak pierwsza część rozgrywek dobitnie pokazała, że zespół z Katalonii wie, jak strzelać gole nawet z najtrudniejszymi rywalami. Oto najbliższe mecze Barcelony oraz liczba bramek strzelonych przy okazji pierwszych pojedynków w obecnej kampanii rozgrywek:

Celta (D) – 2

Mallorca (D) – 5

Valladolid (W) – 7

Real Madryt (D) – 4

Espanyol (W) – 3

Villareal (D) – 5

Athletic Bilbao (W) – 2

D – mecz domowy

W – mecz wyjazdowy

Zdobycie 100 goli w La Liga nie zawsze oznacza tytuł mistrza Hiszpanii

FC Barcelona ośmiokrotnie osiągała granicę 100 bramek w jednym sezonie La Liga. W siedmiu takich przypadkach Blaugrana sięgała po mistrzostwo Hiszpanii. Natomiast w sezonie 2013/2014, gdy Duma Katalonii strzeliła dokładnie 100 goli, zajęła drugie miejsce za Atletico Madryt.

Podobna sytuacja miała miejsce w sezonie 2009/10. Wówczas Real Madryt strzelił 102 gole w La Liga, ale nie zdobył tytułu. Po 31 meczach Królewscy mieli 83 gole, a więc o jeden mniej niż obecny wynik Barcelony.