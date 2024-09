Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Inigo Martinez

Kontrakt Inigo Martineza z Barceloną może zostać automatycznie przedłużony

FC Barcelona znakomicie rozpoczęła ligowy sezon 2024/25. Piłkarze „Dumy Katalonii” po czterech kolejkach mają na koncie komplet zdobytych punktów i zajmują pewne pierwsze miejsce w rozgrywkach. Tuż po przerwie reprezentacyjnej podopiecznych Hansiego Flicka czeka trudne wyzwanie. Ich przeciwnikiem bowiem będzie Girona.

W niedzielę „Mundo Deportivo” opublikowało bardzo ciekawe informacje z obozu FC Barcelony. Otóż „Duma Katalonii” może na dłużej kontynuować współpracę z Inigo Martinezem. Obecna umowa Hiszpana z klubem wygasa wraz z końcem czerwca przyszłego roku. Jednak kontrakt 33-latka z zespołem Hansiego Flicka może zostać przedłużony automatycznie na kolejne 12 miesięcy przez specjalną klauzulę.

Hiszpańscy dziennikarz zdradzili również szczegóły zapisu w umowie Inigo Martineza. Otóż kontrakt 33-letniego defensora z FC Barceloną zostanie automatycznie przedłużony o kolejne 12 miesięcy, jeśli zawodnik rozegra w ciągu sezonu minimum 45 minut w co najmniej 60% meczów. Warto zaznaczyć, że Hiszpan odgrywa niezwykle ważną rolę w drużynie Hansiego Flicka. Wychowanek Realu Sociedad w obecnym sezonie zagrał we wszystkich spotkaniach od deski do deski. Jeśli Martineza ominą kontuzje, to w przyszłej kampanii możemy się go spodziewać w drużynie „Dumy Katalonii”.

