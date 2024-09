rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Olmo kontuzjowany. Barcelona ma problem?

Barcelona tego lata bardzo starała się o pozyskanie Daniego Olmo. Finalnie po długich negocjacjach Duma Katalonii oficjalnie mogła ogłosić, że kluczowy piłkarz reprezentacji Hiszpanii, który był niezwykle istotnym ogniwem kadry Luisa de la Fuente w drodze do mistrzostwa Europy, dołączy do ich drużyny.

Hansi Flick przez pewien czas nie mógł jednak skorzystać z usług ofensywnego gracza, bowiem Barcelona miała problem z zarejestrowaniem go w La Liga. Sprawa dość długo się przeciągała, przez co Olmo do tej pory rozegrał tylko dwa mecze na cztery możliwe, ale od razu pokazał jakość i przydatność dla drużyny, bowiem zdobył już dwa gole i z miejsca stał się wręcz kluczowym ogniwem ofensywy zespołu ze stolicy Katalonii.

Teraz jednak podczas przerwy reprezentacyjnej nabawił się kontuzji w starciu swojej reprezentacji z Serbią w Lidze Narodów UEFA. 26-latek musiał zejść z boiska przed końcem meczu z powodu urazu. Według informacji przekazanych przez “Mundo Deportivo”, nie jest on jednak zbyt poważny. To bardziej stłuczenie, niż groźna sprawa mięśniowa. Niemniej w starciu z Szwajcarią nie będzie to dyspozycji trenera. Powinien być jednak do gry już na mecz z Gironą, który odbędzie się 15 września o 16:15.

