fot. rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Raphinha i Frenkie de Jong

Barcelona postanowi sprzedać de Jonga?

Frenkie de Jong w kwietniu nabawił się urazu kostki, który wykluczył go z gry na Euro 2024, a także początek sezonu 2024/2025. Okres rekonwalescencji Holendra znacząco się przedłużał, ale na szczęście udało mu się wrócić do gry w ostatnim meczu Ligi Mistrzów z Young Boys. To cenne wzmocnienie dla Hansiego Flicka, którego zespół zmaga się z dużymi problemami kadrowymi. Barcelona długo pracowała nad tym, aby postawić de Jonga na nogi, a teraz w pełni koncentruje się na jego sytuacji kontraktowej.

Umowa de Jonga wygasa już w 2026 roku, a dotychczasowe negocjacje nie przyniosły zamierzonych rezultatów. Dla Dumy Katalonii problematyczna stała się pensja pomocnika, który zarabia najwięcej w całym klubie. Władze pragną wynegocjować korzystniejsze finansowo warunki, ale swoje wymagania ma również piłkarz. Nie zamierza zgadzać się na ofertę, która go nie zadowoli, więc Barcelona ma coraz większe wątpliwości.

“Sport” donosi, że gwiazdorowi zostało postawione ultimatum. Lider La Ligi za wszelką cenę nie chce powtórzyć błędu z Ousmanem Dembele, który miał przedłużyć swoją umowę, a ostatecznie za promocyjną kwotę wylądował w Paris Saint-Germain. De Jong musi udzielić konkretnej odpowiedzi do końca roku. Jeśli nie przystanie na propozycję Barcelony, wówczas trafi na listę transferową.

W ostatnich miesiącach de Jong był już łączony z wieloma klubami, w tym chociażby Manchesterem United oraz PSG. Nie wykazywał jednak chęci opuszczenia Katalonii, pomimo otwartości Barcelony na ewentualne oferty.