Lamine Yamal to jeden z najbardziej eksploatowanych piłkarzy młodego pokolenia. Luis de la Fuente nie zwraca uwagi na sugestie i nie zamierza zmniejszyć zaangażowania napastnika Barcelony w hiszpańskiej kadrze.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Hiszpania znowu z Yamalem w wyjściowej jedenastce?

Lamine Yamal mimo młodego wieku nie może liczyć na taryfę ulgową. Gwiazdka reprezentacji Hiszpanii występuje w niemal wszystkich możliwych meczach i regularne melduje się w podstawowym składzie. Kibice obawiają się, że nastolatek nie sprosta tak ogromnym obciążeniom fizycznym i niedługo wypadnie z gry z powodu kontuzji. Jednak takiej możliwości wydaje się nie widzieć selekcjoner La Furia Roja.

– To błogosławieństwo mieć takiego zawodnika jak Lamine Yamal, który ma możliwość rozegrania tak wielu spotkań. Jest doskonały. Cóż, jeśli nie możemy grać 180 minut we wrześniu, to dajcie mi znać. Wystawiamy naszych najlepszych zawodników, ponieważ spoczywa na nas wielka odpowiedzialność reprezentowania naszego kraju. Poza tym niesprawiedliwe byłoby przyznawanie minut zawodnikom na podstawie ich pochodzenia. Nie zrobię tego – stwierdził Luis de la Fuente w odpowiedzi na głosy sugerujące mniejsze zaangażowanie napastnika Barcelony.

Yamal wystąpił w meczu z Serbią na otwarcie zmagań w Lidze Narodów i rozegrał pełne 90 minut. Jednak na początku zgrupowania musiał zostać poddany badaniom, ponieważ w trakcie ligowego starcia z Realem Valladolid poczuł pewien dyskomfort. Potencjalny uraz został wykluczony i tym samym 17-latek otrzymał zielone światło na grę w LN. Wszystko wskazuje na to, że i w niedzielnym pojedynku ze Szwajcarią obejrzymy go w wyjściowej jedenastce.